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وزير الرياضة: الرئيس راهن على المرأة والشباب وكسب ()

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وزير الرياضة: الرئيس السيسي راهن على المرأة والشباب وكسب (فيديو) وزير الرياضة: الرئيس راهن على المرأة والشباب وكسب ()

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التغيرات التي طرأت على الفترة الماضية كانت تتجه نحو دعم الشباب، وتمكينهم في جمهورية العربية الجديدة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على صدى البلد، أن الرئيس كان لديه رؤية منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، حول الشباب والمرأة.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن المرأة المصرية تحملت الصعاب في أوقات قاسية في الفترة التي سبقت 2011، مضيفًا أن الرئيس فكر أيضًا في إشراك الشباب وتطوير مهارتهم، وحول الأفكار إلى أمر واقع.

وأردف الدكتور أشرف صبحي، أن تأهيل الشباب كان لازمًا معه خلق أسواق عمل جديدة تستوعب تلك المهارات التي تم تنميتها في الشباب المصري، لافتًا إلى أن ذلك ما حدث من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الجديدة.

وأردف وزير الشباب والرياضة أن أكاديمية ناصر كان لها دورًا بارزًا في تثقيف وتأهيل الشباب للقيادة، بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة التي كثفت برامج ريادة الأعمال والتنمية البشرية وغيرها، من أجل الوصل إلى الجمهورية الجديدة.

واستطرد الدكتور أشرف صبحي، أن الرئيس السيسي يدعم الرياضة من خلال رسائله لكرة اليد رغم خسارة الفريق، مشيرًا إلى أن دعم الشباب في جميع الحالات يمنحهم ثقة لتخطي العقبات والصعاب وتحقيق النجاح في الجولات المقبلة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن مصر أعطت العالم دروسًا في تنظيم في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت تحيق مكاسب كبرى في عالم الرياضة، بالتخطيط العلمي.

وعن لحظة استقبال أبطال مصر فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، بعد عودتهم من طوكيو، قال الدكتور أشرف صبحي إن لحظات التشجيع النفسي والإحساس بالوطن تعتبر دافع قوي للبطل، مشيرًا إلى أنه حينما يقوم الرئيس بإجراء اتصالا هاتفيًا بالبطلة وأسرتها، هذا يعني أننا «نشحن البطارية» ونخزن طاقة إجابية جديدة.

وأضاف أن الوزارة وفرت كل السبل لجميع المنتخبات المصرية، وستواصل دعمها، وتخطيطها لفرص أكبر، من خلال تأهيل اللاعبين، وزيادة الامكانيات.

المصرى اليوم

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