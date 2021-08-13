«تعددت الأسباب والموت واحد».. 4 حالات انتحار خلال يوم واحد في الدقهلية

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شهدت محافظة الدقهلية، الخميس، 4 حالات انتحار نتج عنها حالتين وفاة وحالتين إصابة بالإعياء الشديد، تم دخولهما المستشفى في حالة حرجة.

حيث تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود 4 بلاغات انتحار بنطاق المحافظة خلال يوم واحد.

فيما تلقت شرطة النجدة بلاغا بإلقاء شاب نفسه في مياه النيل من أعلى كوبري طلخا، وأكد والده أن ابنه يعالج نفسيا، وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب معاتبته له على جلوسه على كافيه بالمنصورة.

بانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال الجثمان وتبين مصرع «أحمد. م. م. ال» 23 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ومقيم 27 شارع «الصديق- منطقة حي الجامعه» دائرة قسم أول المنصورة يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفي المنصورة الدولي.

وبسؤال شاهد الواقعة المدعو هشام أحمد غنيم، مقيم بشارع «الأسواق»، دائرة قسم أول المنصورة، قرر بأنه اثناء وقوفه وقيامه بصيد الأسماك من أعلي الكوبري المشار اليه شاهد المذكور حال قيامه باعتلاء حديد الكوبري المشار والقفز في المياه.

وبسؤال والد المتوفى، 55 سنة، مدير بنك، ومقيم بذات العنوان أيد ذات المضمون وأضاف بأن نجله يعاني من مرض نفسي «الرهاب الاجتماعي- صعوبة الاندماج في المجتمع» ويعالج لدى طبيب للأمراض النفسية والعصبية بعيادته الخاصة وعلل انتحاره لحدوث مشادة كلامية بينهما اليوم لعلمه بتوجهه للجلوس على أحد الكافيهات بمدينة المنصورة .

أصيب عامل بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا، بآثار سحاجات بالعنق واغماء واختناق اثناء محاولته الانتحار شنقا بحبل بلاستيكي بسقف عرفه نومه بمنزله، وانقذه عمه بعدما سمع صوت سقوطه .

حيث ورد بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفي شربين العام بوصول «ربيع .س. ع»، 17 سنة، عامل، ومقيم قرية «بطرة» دائرة مركز طلخا، مصابا بآثار سحجة بالعنق دائرية الشكل.

بإنتقال الضباط والفحص وسؤال عم المصاب «السعيد. ع. إ»، 43 سنة، فلاح، ومقيم بذات العقار قرر بأنه تناهي إلى سمعه صوت إرتطام بشقة شقيقه «والد المصاب» فتوجه إلى الشقة فوجد نجل شقيقه «حال تواجده بالشقة بمفرده» مغشيا عليه أرضا بغرفة نومه وحول رقبته حبل بلاستيكي أعلاه جنش بالسقف فقام على الفور بفك الحبل ونقله إلى المستشفي، وأضاف بتخلصه من الحبل البلاستيكي أثناء محاولته إنقاذه وعلل محاولته للإنتحار لمروره بحالة نفسية سيئة على إثر رغبته في الزواج ورفض والده ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

لقى فكهانى في المنصورة مصرعه، اثر تناوله مادة كيميائية سامة «حبة الغلة السامة» لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية مع زوجته.

حيث تلقى مأمور قسم أول المنصورة بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول شاب يدعى«كريم. ا. م»، 21 سنة فكهاني، ومقيم منطقة «المجزر الآلى» دائرة القسم مصاب بحالة اعياء شديد ( ادعاء تناول مادة سامة)، وما قرره المصاب بانه تناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته، ولم يتهم احد بالتسبب في ذلك ولفظ انفاسه الاخيرة بالمستشفى

انتقل ضبط مباحث قسم أول إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل وبالعرض النيابة العامة والتي قررت نقل جثمان المتوفي إلي مستشفي المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك .

أصيب فتاة عمرها 16 سنة بإحدى قرى مركز ميت غمر بحالة اعياء شديد اثر تناولها مادة كيميائية سامة لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة» لمرورها بحالة نفسية سيئة

حيث تلقى مأمور مركز ميت غمر اخطارا من مستشفى ميت غمر بوصول المدعوة «ايمان. أ. ز»، 16 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى ومقيمة قرية كفر النعمان مصابة بحالة اعياء شديد ادعاء تناولها مادة سامة .

انتقال ضباط المباحث وبسؤال المصابة قررت تناولها قرص كيماوى لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرض والدتها، وبسؤال شقيقها المدعو «زكى. أ. ز»، 30 سنة سائق ايد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.