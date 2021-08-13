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أب يذبح ابنته وحماته في بولاق الدكرور .. والأهالي تعثر علي الجثتين في حالة تعفن

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أب يذبح ابنته وحماته في بولاق الدكرور .. والأهالي تعثر علي الجثتين في حالة تعفن أب يذبح ابنته وحماته في بولاق الدكرور .. والأهالي تعثر علي الجثتين في حالة تعفن

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، غموض العثور على جثة ربة منزل وحفيدتها في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وقالت إن زوج ابنة المجني عليها، والد الطفلة الضحية، وراء ذبح ربة المنزل وحفيدتها بسبب مشاكل مع زوجته.

كان الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بخروج رائحة كريهة من شقة تقيم فيها ربة منزل وحفيدتها، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم العثور على سيدة تدعي «سالمة» وحفيدتها رضيعة تدعي «فريدة» مذبوحين في حالة تعفن، داخل شقتهما تم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

قامت جهات التحريق بتفريغ كاميرات، الموجودة في العقارات القريبة من شقة المجني عليها، وتم فحصها للكشف غموض الحادث، وطالبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية بجمع تحريات حول الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

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كشفت التحريات أنّ زوج ابنة المجني عليها، وراء قتل المجني عليها وأبنته قبل 5 أيام من اكتشاف الجريمة، بعد أن كشفت الكاميرات خروج المجني عليها أثناء مغادرته المنزل وقت ارتكاب الجريمة، وأكدت التحريات وجود خلافات بين المجني عليها وزوج ابنتها، وراء ارتكاب الجريمة.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وتم عرض على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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المصرى اليوم

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