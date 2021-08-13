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«رفض والده الزواج ممن يحب».. مراهق يحاول الانتحار شنقا بالدقهلية وعمه ينقذه

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«رفض والده الزواج ممن يحب».. مراهق يحاول الانتحار شنقا بالدقهلية وعمه ينقذه «رفض والده الزواج ممن يحب».. مراهق يحاول الانتحار شنقا بالدقهلية وعمه ينقذه

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أصيب عامل، عمره 17 سنة، في محافظة الدقهلية بآثار سحاجية بالعنق والاختناق أثناء محاولته الانتحار شنقا بحبل بلاستيكي بسقف غرفة نومه بمنزله، وانقذه عمه بعدما سمع صوت سقوطه.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفي شربين العام بوصول شاب يدعى «ربيع .س. ع»، 17 سنة، عامل، ومقيم قرية «بطرة» دائرة مركز طلخا، مصابا بآثار سحجات بالعنق دائرية الشكل والاختناق.

بإنتقال الضباط والفحص وسؤال عم المصاب «السعيد. ع. إ»، 43 سنة، فلاح، ومقيم بذات العقار قرر بأنه تناهي إلى سمعه صوت ارتطام بشقة شقيقه، «والد المصاب» فتوجه فورا إلى الشقة فوجد نجل شقيقه «حال تواجده بالشقة بمفرده» مغشيا عليه بأرضية غرفة نومه وحول رقبته حبل بلاستيكي أعلاه جنش بالسقف فقام على الفور بفك الحبل ونقله إلى المستشفى.

وأضاف بتخلصه من الحبل البلاستيكي أثناء محاولته إنقاذه وعلل محاولته الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة على إثر رغبته في الزواج من فتاة يحبها ورفض والده ذلك، لصغر سنه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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