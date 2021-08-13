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"تعليم الدواسر" يدشن حملة تطعيم "كوفيد 19" استعدادًا لعودة آمنة للدراسة

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تهدف إلى تحصين جميع الطلاب .. وتتم بالتعاون مع المستشفى العام بالمحافظة

دشَّن مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي حملة تطعيم كوفيد-19 لمنسوبي الإدارة، بالشراكة مع مستشفى محافظة وادي الدواسر العام.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية وافي بن عبدالرحمن آل مسيب والفريق الطبي المكلف من المستشفى وتهدف إلى تحصين جميع طلاب وطالبات تعليم وادي الدواسر في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا، استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير التعليم أنَّ الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات والطلاب والطالبات بالإدارة بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية لديهم، منوهًا بجهود قسم الصحة المدرسية بالإدارة للرفع من مستوى الوعي الصحي والوقائي، مقدمًا شكره لمستشفى محافظة وادي الدواسر العام على مبادرتها الوطنية ضمن جهود الدولة حفظها الله تعالي - لمحاربة هذه الجائحة.

وقال "آل مجلي" إن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود المشتركة التي يبذلها الطرفان، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وتجنب الممارسات الخاطئة.

وأكد الدكتور محمد الفاضل حامد, عضو الحملة : أن التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية تُذكر، ويقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة به والتقليل من الآثار المترتبة على الإصابة.

وتأتي هذه الحملة استمرارًا لجهود الإدارة في التوعية والتثقيف الصحي طوال العام. حيث عملت إدارة التعليم على تحويل عددٍ من المباني التابعة لها لمراكز للتحصين بعد تهيئتها، وتزويدها بالإجراءات الاحترازية المختلفة، مع توفير الكوادر المساندة من المتطوعين والمتطوعات لتنظيم استقبال المستفيدين، في حين وفرت المستشفى اللقاحات والكوادر الطبية المدربة.

لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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