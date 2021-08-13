وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة «العتبة الآمنة» و «درجات الرأفة»

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علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول ماتردد على تطبيق «العتبة الآمنة» و«درجات الرأفة» بنتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في البداية أقول كل هذا لا أساس له من الصحة ولا نعلم من يروجه، والأعجب أنه لا يوجد شئ إسمه «العتبة الآمنة» خارج خيال مؤلف هذه النظرية.

وتابع قائلاً: التصحيح هذا العام «إلكتروني» ويتم في مكان مركزي «ولا يوجد تصحيح في كونترولات» مثل الاعوام الماضية ولا يستطيع أحدًا الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيا.

وقال ثالثا: التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية، وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.

رابعا: لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف ١٠٪؜ كما يردد البعض ولكن هناك اساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة تتم الآن وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع.

خامسا: نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتائجهم وكذلك نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للاعلان عنها خلال ايام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن.

سادسا: لمن يطلب منا النتائج قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لان النتيجة لم تكتمل بعد.

سابعا: للأسف تكثر في هذا التوقيت الاجتهادات والشائعات والتقولات وإدعاء معرفة الأمور، ولذلك كتبت هذا التوضيح حتى لا ننزلق في فخ الإشاعات السابقة واللاحقة.