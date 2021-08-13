أخبار عاجلة

أول تجربة للفلوس البلاستيك مع تحمل المياه والقطع وحتى النار.. شوف حصل معاها إيه؟! -
بث مباشر .. عبد الله محجوب الأول ثانوية عامة مكفوفين بالمنوفية : علاقتى بربنا سبب تفوقى -
لاول مره حوار مع الصبارة الراقصة ..سألناها ازاي بقت ترند وليه سعرها غالي .. شوف قالت ايه ???? -
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر -
«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي -
المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل -
رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»   -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان -
الأنبا يواقيم يرأّس قداس تذكار استشهاد القديس وادمون الأرمنتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة «العتبة الآمنة» و «درجات الرأفة»

Print
وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة «العتبة الآمنة» و «درجات الرأفة» وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة «العتبة الآمنة» و «درجات الرأفة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول ماتردد على تطبيق «العتبة الآمنة» و«درجات الرأفة» بنتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في البداية أقول كل هذا لا أساس له من الصحة ولا نعلم من يروجه، والأعجب أنه لا يوجد شئ إسمه «العتبة الآمنة» خارج خيال مؤلف هذه النظرية.

وتابع قائلاً: التصحيح هذا العام «إلكتروني» ويتم في مكان مركزي «ولا يوجد تصحيح في كونترولات» مثل الاعوام الماضية ولا يستطيع أحدًا الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيا.

وقال ثالثا: التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية، وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.

رابعا: لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف ١٠٪؜ كما يردد البعض ولكن هناك اساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة تتم الآن وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع.

خامسا: نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتائجهم وكذلك نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للاعلان عنها خلال ايام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن.

سادسا: لمن يطلب منا النتائج قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لان النتيجة لم تكتمل بعد.

سابعا: للأسف تكثر في هذا التوقيت الاجتهادات والشائعات والتقولات وإدعاء معرفة الأمور، ولذلك كتبت هذا التوضيح حتى لا ننزلق في فخ الإشاعات السابقة واللاحقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل

المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل

رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»  

رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»  