أخبار عاجلة

أول تجربة للفلوس البلاستيك مع تحمل المياه والقطع وحتى النار.. شوف حصل معاها إيه؟! -
بث مباشر .. عبد الله محجوب الأول ثانوية عامة مكفوفين بالمنوفية : علاقتى بربنا سبب تفوقى -
لاول مره حوار مع الصبارة الراقصة ..سألناها ازاي بقت ترند وليه سعرها غالي .. شوف قالت ايه ???? -
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر -
«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي -
المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل -
رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»   -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان -
الأنبا يواقيم يرأّس قداس تذكار استشهاد القديس وادمون الأرمنتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تكنولوجيا الزقازيق: تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد كورونا السبت

Print
تكنولوجيا الزقازيق: تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد كورونا السبت تكنولوجيا الزقازيق: تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد كورونا السبت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عماد قمحاوي، عميد الكلية، إنطلاق حملة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة منسوبي الكلية، بلقاح ،وذلك يوم السبت الموافق 14 أغسطس ،وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة التي أطلقتها جامعة الزقازيق للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة منسوبي الجامعة من «أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الموظفين، العمال، وجميع الطلاب بالجامعة» ،وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة، لمكافحة الفيروس، وتوفير كميات وفيرة من اللقاحات.

وأوضح الدكتور عماد قمحاوي أن إدارة الكلية ستقوم بتجهيز مكان داخل الكلية، مزود بجهاز كمبيوتر متصل بالانترنت لتسجيل ورفع البيانات، وعمل تنظيم إعلاني لكل الفئات المستهدفة لكيفية وإرشادات التطعيم، فضلا عن تشكيل لجنة إشراف على عملية التطعيم، مكونة من عميد الكلية ،ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ،ومدير عام الكلية، ومدير شؤون التعليم والطلاب بالكلية، بالإضافة إلى إرسال تقرير يومى بعدد من تم تطعيمه من جميع الفئات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!