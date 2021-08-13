تكنولوجيا الزقازيق: تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد كورونا السبت

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عماد قمحاوي، عميد الكلية، إنطلاق حملة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة منسوبي الكلية، بلقاح فيروس كورونا ،وذلك يوم السبت الموافق 14 أغسطس ،وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك تنفيذا للمبادرة التي أطلقتها جامعة الزقازيق للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة منسوبي الجامعة من «أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الموظفين، العمال، وجميع الطلاب بالجامعة» ،وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة، لمكافحة الفيروس، وتوفير كميات وفيرة من اللقاحات.

وأوضح الدكتور عماد قمحاوي أن إدارة الكلية ستقوم بتجهيز مكان داخل الكلية، مزود بجهاز كمبيوتر متصل بالانترنت لتسجيل ورفع البيانات، وعمل تنظيم إعلاني لكل الفئات المستهدفة لكيفية وإرشادات التطعيم، فضلا عن تشكيل لجنة إشراف على عملية التطعيم، مكونة من عميد الكلية ،ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ،ومدير عام الكلية، ومدير شؤون التعليم والطلاب بالكلية، بالإضافة إلى إرسال تقرير يومى بعدد من تم تطعيمه من جميع الفئات.