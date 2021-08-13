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وزير التعليم يوضح موقف طلاب التقسيم بالثانوية العامة

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وزير التعليم يوضح موقف طلاب التقسيم بالثانوية العامة وزير التعليم يوضح موقف طلاب التقسيم بالثانوية العامة

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موقف عن طلاب التقسيم ،حيث يتم التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن ينافسوهم على اماكن الجامعات وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف ياخذ حقه الطبيعي ايضا دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين.

المصرى اليوم

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