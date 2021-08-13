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محافظ القاهرة يهنئ شباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب

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محافظ القاهرة يهنئ شباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يهنئ شباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب

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يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للشباب والذي اقرته الامم المتحده في الثاني عشر من اغسطس من كل عام

وفي هذا السياق تقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتهنئة لشباب الذين يضربون في كل قطاع اعظم المثل في الجهد والعمل الدؤوب لصالح الوطن الغالي مصر ، فهم من يحصدون الميداليات الرياضية ويرفعون اسم مصر عاليا، وهم من يضحون بأرواحهم من اجل استقرار وامن الوطن.

مؤكدا أن شباب مصر اليوم يشهدون دعما ورعاية من القيادة السياسية غير مسبوق ، فالدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح تدعم شباب الوطن وتعدهم ليكونوا رافعي راية الوطن في كافة القطاعات.

المصرى اليوم

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