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يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للشباب والذي اقرته الامم المتحده في الثاني عشر من اغسطس من كل عام

وفي هذا السياق تقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتهنئة لشباب مصر الذين يضربون في كل قطاع اعظم المثل في الجهد والعمل الدؤوب لصالح الوطن الغالي مصر ، فهم من يحصدون الميداليات الرياضية ويرفعون اسم مصر عاليا، وهم من يضحون بأرواحهم من اجل استقرار وامن الوطن.

مؤكدا أن شباب مصر اليوم يشهدون دعما ورعاية من القيادة السياسية غير مسبوق ، فالدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم شباب الوطن وتعدهم ليكونوا رافعي راية الوطن في كافة القطاعات.