العثور على جثة مسن في حالة تحلل داخل منزل بالفيوم

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عثرت أهالي منطقة دار الرماد بدائرة قسم شرطة أول الفيوم على جثة ىاجل مسن في حالة تعفن باحدي الشقق السكنية بالدور السادس

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد المصري مامؤر قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة راجل في حالة تعفن

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة الرائد أحمد طرفاية وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص في حالة تحلل كامله ومقيم بالدور السادس في أحدي المنازل بمنطقة دار الرماد التابعة للقسم

واكدت تحريات المباحث أن تم اكتشاف الجثة من إنتشار رائحة كريهه من شقة من أحدي المنازل المجاورة وتم نقله لمشرحة مستشفي الفيوم العام تحت تصرف النيابة

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة بتقرير مفصل من الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.