الرئيس الجزائري يناشد الدول الصديقة بمساعدة بلاده

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن بلاده استقبلت طائرات إغاثة فرنسية للمساعدة في إخماد الحرائق، فيما تعتزم استقبال طائرات إغاثة إسبانية، صباتح غدًا الجمعة.

وأضاف الرئيس الجزائري في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي الجزائري أن بلاده تواجه صعوبة في التغلب على حرائق الغابات، طالبا المساعدة من كل الدول الصديقة.

وأضاف تبون أن الحرائق الحالية لم تشهد الجزائر مثلها منذ سنوات وأوضح أن تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق.

وأكد الرئيس الجزائري أنه قام باتصالات بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن البعض بالفعل يساعد الأن في عمليات الإطفاء.

وتابع "طائرتان من فرنسا وصلتا لإطفاء الحرائق ومثلهما تصلان غدا من إسبانيا".وأشار إلى أن التضاريس في مناطق الحرائق تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية.وكشف تبون أنه تم القبض على أشخاص يشتبه بافتعالهم للحرائق، داعيا المواطنين للوحدة الوطنية لمواجهة الحرائق.

وكانت حرائق قد اندلعت في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية في شمال وسط وشرقي البلاد، وصولاً إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت هي أيضاً اندلاع بعض الحرائق.

وأدت حرائق الغابات في مناطق عدة في الجزائر إلى مقتل 65 شخصا هم 28 عسكريا و37 مدنياً، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون حداداً وطنياً لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس.

إلى هذا وقال هيئة الحماية المدنية في الجزائر إنها تحاول إطفاء 92 حريقا عبر 16 ولاية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن الحرائق موجودة في ولايات «تيزي وزو 37 حريقا، الطارف 15، جيجل 08، بجاية 11، سوق أهراس 4، وحريقين بولايات البليدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف، وحريق واحد في كل من أم البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبومرداس».