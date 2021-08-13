أخبار عاجلة

أول تجربة للفلوس البلاستيك مع تحمل المياه والقطع وحتى النار.. شوف حصل معاها إيه؟! -
بث مباشر .. عبد الله محجوب الأول ثانوية عامة مكفوفين بالمنوفية : علاقتى بربنا سبب تفوقى -
لاول مره حوار مع الصبارة الراقصة ..سألناها ازاي بقت ترند وليه سعرها غالي .. شوف قالت ايه ???? -
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر -
«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي -
المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل -
رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»   -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان -
الأنبا يواقيم يرأّس قداس تذكار استشهاد القديس وادمون الأرمنتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئيس الجزائري يناشد الدول الصديقة بمساعدة بلاده

Print
الرئيس الجزائري يناشد الدول الصديقة بمساعدة بلاده الرئيس الجزائري يناشد الدول الصديقة بمساعدة بلاده

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن بلاده استقبلت طائرات إغاثة فرنسية للمساعدة في إخماد الحرائق، فيما تعتزم استقبال طائرات إغاثة إسبانية، صباتح غدًا الجمعة.

وأضاف الرئيس الجزائري في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي الجزائري أن بلاده تواجه صعوبة في التغلب على حرائق الغابات، طالبا المساعدة من كل الدول الصديقة.

وأضاف تبون أن الحرائق الحالية لم تشهد الجزائر مثلها منذ سنوات وأوضح أن تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق.

وأكد الرئيس الجزائري أنه قام باتصالات بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن البعض بالفعل يساعد الأن في عمليات الإطفاء.

وتابع "طائرتان من فرنسا وصلتا لإطفاء الحرائق ومثلهما تصلان غدا من إسبانيا".وأشار إلى أن التضاريس في مناطق الحرائق تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية.وكشف تبون أنه تم القبض على أشخاص يشتبه بافتعالهم للحرائق، داعيا المواطنين للوحدة الوطنية لمواجهة الحرائق.

وكانت حرائق قد اندلعت في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية في شمال وسط وشرقي البلاد، وصولاً إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت هي أيضاً اندلاع بعض الحرائق.

وأدت حرائق الغابات في مناطق عدة في الجزائر إلى مقتل 65 شخصا هم 28 عسكريا و37 مدنياً، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وإثر ذلك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون حداداً وطنياً لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس.

إلى هذا وقال هيئة الحماية المدنية في الجزائر إنها تحاول إطفاء 92 حريقا عبر 16 ولاية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن الحرائق موجودة في ولايات «تيزي وزو 37 حريقا، الطارف 15، جيجل 08، بجاية 11، سوق أهراس 4، وحريقين بولايات البليدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف، وحريق واحد في كل من أم البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبومرداس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل

المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل

رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»  

رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»  