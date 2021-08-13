قيس سعيد: بعض الحرائق في تونس مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بها

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قلت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن الرئيس قيس سعيّد قوله إن هناك من يعمل على قطع مياه الشرب عن بعض المناطق وإن هناك حرائق مفتعلة، مشيرا إلى أن هناك من عبث بالتونسيين في كل مظاهر الحياة ولكن سيتم التطهير بالقانون.

وقال الرئيس التونسي «لا عودة للوراء إطلاقا وسنمضي قدما» مؤكدا أن المرافق العامة تعمل «رغم الخطر الذي صار واقعا في كل مكان».

وأضاف أن «من أراد أن يشوه الحقائق فالتاريخ كفيل بفضحه».

وقال الرئيس التونسي أيضا إن «البعض يريد إحراق الغابات والحقول ويرغبون في التنكيل بالشعب لكن قواتنا ستتصدى لهم».