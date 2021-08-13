أخبار عاجلة

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر -
«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي -
المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل -
رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»   -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان -
الأنبا يواقيم يرأّس قداس تذكار استشهاد القديس وادمون الأرمنتي -
السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها -
«المشاط» تبحث مع سفير هولندا التعاون في تمكين المرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعية -
مصرفيون: حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر محدودة ولا تقارن بالنسب العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

قيس سعيد: بعض الحرائق في تونس مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بها

Print
قيس سعيد: بعض الحرائق في تونس مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بها قيس سعيد: بعض الحرائق في تونس مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قلت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن الرئيس قيس سعيّد قوله إن هناك من يعمل على قطع مياه الشرب عن بعض المناطق وإن هناك حرائق مفتعلة، مشيرا إلى أن هناك من عبث بالتونسيين في كل مظاهر الحياة ولكن سيتم التطهير بالقانون.

وقال الرئيس التونسي «لا عودة للوراء إطلاقا وسنمضي قدما» مؤكدا أن المرافق العامة تعمل «رغم الخطر الذي صار واقعا في كل مكان».

وأضاف أن «من أراد أن يشوه الحقائق فالتاريخ كفيل بفضحه».

وقال الرئيس التونسي أيضا إن «البعض يريد إحراق الغابات والحقول ويرغبون في التنكيل بالشعب لكن قواتنا ستتصدى لهم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل

المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل

رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»  

رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»  