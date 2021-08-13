أخبار عاجلة

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر -
«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي -
المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل -
رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»   -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
سمير فرج: 4 جهات شاركت في تأمين عودة البعثة المصرية من أفغانستان -
الأنبا يواقيم يرأّس قداس تذكار استشهاد القديس وادمون الأرمنتي -
السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها -
«المشاط» تبحث مع سفير هولندا التعاون في تمكين المرأة ومكافحة الهجرة غير الشرعية -
مصرفيون: حالات الاحتيال الإلكتروني في مصر محدودة ولا تقارن بالنسب العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسالة مهمة من وزير التعليم حول موعد نتيجة الثانوية العامة

Print
رسالة مهمة من وزير التعليم حول موعد نتيجة الثانوية العامة رسالة مهمة من وزير التعليم حول موعد نتيجة الثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي عبر فيسبوك وعلى موقع الوزارة الرسمي.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأي أخبار من أي مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول».

وشدد شوقي خلال ملحوظة إضافية قائلاً: لا يوجد اعلان للنتيجة يوم الأحد كما تقول الشائعات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

«التخطيط» تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي

المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل

المطرب أحمد عصام ينتهي من تصوير كليب «كل حياتي» في الجونة سبتمبر المقبل

رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»  

رئيس «جامعة الأقصر» يفتتح فعاليات سلسلة دورات «تمكين المرأة الأقصرية»  