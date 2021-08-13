رسالة مهمة من وزير التعليم حول موعد نتيجة الثانوية العامة

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي عبر فيسبوك وعلى موقع الوزارة الرسمي.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأي أخبار من أي مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول».

وشدد شوقي خلال ملحوظة إضافية قائلاً: لا يوجد اعلان للنتيجة يوم الأحد كما تقول الشائعات.