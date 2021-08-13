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قدم الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاجتماعية، التحية للشباب المصري الرائع بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للشباب، مؤكدا أن هذه الذكري من أهم المناسبات والتي لا يمكن إغفالها.

وأكد نصيف، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أن الشباب المصري الرائع مثل يحتذى به وله كل الاحترام من الجميع، مشيرًا إلى أن الشباب المصري دائما ما يضرب المثل في النجاح والاجتهاد.

وأضاف أن الشباب المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على كل ما يريد ووصل لمناصب قيادية عليا وهذا أمر غير مسبوق، مقدما التحية والتقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم للشباب الكثير والكثير.

وتابع أنه الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض، لافتا أن الرئيس السيسي وجه، تحية للشباب المصري العظيم في ذكرى اليوم العالمي للشباب.

وأنهى المستشار الدكتور مايكل نصيف خبير التنمية الاجتماعية، أنه الشباب المصري يعيش أزهي العصور في عهد الرئيس السيسي.