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طالبان تعلن السيطرة على كامل مدينة قندهار

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طالبان تعلن السيطرة على كامل مدينة قندهار طالبان تعلن السيطرة على كامل مدينة قندهار

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أعلنت طالبان، الخميس، السيطرة على كامل مدينة قندهار، ثاني أكبر المدن في أفغانستان بعد العاصمة كابل، وكذلك على مقر الشرطة في هرات غرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان إن الحركة سيطرت على كامل مدينة قندهار. وبعدها بقليل أعلنت الحركة أنها سيطرت على مديرية خوشي بولاية لوجر المتاخمة للعاصمة كابل.

وإثر هذه التطورات المتلاحقة، دعت السفارة الأميركية في أفغانستان رعاياها لمغادرة كابل على الفور.

وفي وقت سابق من اليوم، سيطرت طالبان على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، وفق ما أفاد نائب محلي بارز، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي المتمرّدين خلال أسبوع، فيما قام الرئيس الأفغاني أشرف غني بزيارة خاطفة إلى مدينة مزار الشريف لتعزيز معنويات قواته.

وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري «سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية- مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن».

المصرى اليوم

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