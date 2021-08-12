البرلمان يتدخل لوقف العروض الوهمية لـ«الأوكازيون الصيفى»

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شهد الأسبوع الماضى العديد من التحركات البرلمانية فى مختلف المشاكل التى تشغل الشارع المصرى.

مع انطلاق الأوكازيون الصيفى، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى، وضرورة إلزام أصحاب الجهات المشاركة فى الأوكازيون بنسبة التخفيضات المتفق عليها وجودة المنتج المعروض.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الوزارة أعلنت قبل أسبوعين عن انطلاق الأوكازيون الصيفى ولمدة شهر، وهناك عدد من الشكاوى من قبل المواطنين حول عدم التزام بعض التجار بالتخفيضات المعلنة أو جودة المنتجات، على الرغم من الاشتراطات التى وضعتها الوزارة المتمثلة فى التزام الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

وأشار عضو البرلمان إلى أن الوزارة أعلنت على لسان مديرياتها بأن التخفيضات تصل فى المتوسط إلى ما يقرب من 30 و40% وقد تصل إلى 60% لبعض المنتجات، وذلك للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن محدودى ومتوسطى الدخل، وخطوة فى برامج الحماية الاجتماعية التى تصب فى صالح المواطنين، ولكن هذا الأمر يستلزم رقابة من قبل الوزارة لضمان الالتزام بهذه الاشتراطات وتحقيق النتائج المرجوة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية خلال هذه الفترة، بالإضافة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين لمنع هذه التجاوزات، على أن يتم عرض المنتجات بأسعارها فى مختلف وسائل الإعلام لخلق رقابة ذاتية على أصحاب الجهات المشاركة فى الأوكازيون، وخطوة نحو تشجيع المواطنين على الإقبال قبل انتهاء المواعيد المحددة للاستفادة منها.

فيما طالبت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعقد لقاءات دورية بين الوزارات المعنية للحديث حول ما تم من إنجازات فى ملف الزيادة السكانية، مؤكدةً أن ملف الزيادة السكانية ليس مقصورًا على وزارة أو مؤسسة أو هيئة بعينها، كما يعد المواطن حلقة أساسية فى هذه القضية.

وزير التموين الدكتور على المصيلحي - صورة أرشيفية

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تنعكس على المواطن قبل المجتمع، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، وتقلل أيضًا من نصيب الفرد من المشروعات القومية التى تتم على الأرض، وقالت: «على الرغم من كم المشروعات القومية التى تتم خلال السنوات السبع الأخيرة؛ فإن الزيادة السكانية تلتهم كل الجهود والإنجازات، مما يتطلب متابعة الخطة التى وضعتها الحكومة للوقوف على ما تم تنفيذه أو ما يحول دون المضى قدمًا فى تنفيذ هذه الاستراتيجية».

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تضافر كل الجهود وعقد لقاءات دورية بين وزارات الصحة والتضامن والتعليم والتعليم العالى والشباب والأوقاف وممثلين من باقى الوزارات؛ للوقوف على ما تم تنفيذه والإنجازات التى تمت فى هذا الصدد، على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دورى نصف سنوى على الأقصى، مؤكدة أن الزيادة السكانية تمثل أمنًا قوميًّا ويجب وضع حلول لها.

وبعد ساعات من إطلاق أسماء الطرق على العديد من الشخصيات، قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمًا يضرب المثل والقدوة فى تكريم كل الرجال الوطنيين المخلصين الذين أعطوا لمصر، سواء كانوا معنا على قيد الحياة أو توفوا إلى رحمة الله عز وجل، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ ساعات مضت بإطلاق اسم البطلة الأوليمبية المصرية فريال عبدالعزيز على الكوبرى الجديد الذى يتقاطع أعلى الطريق الدائرى على محور طه حسين بالتجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة، وإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبرى الجديد بمحور جمال عبدالناصر المؤدى إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائرى، وكذلك إطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة المتقاطع على الطريق الدائرى، وإطلاق اسم المهندس حسب الله الكفراوى على المحور الجديد الذى يربط الطريق الدائرى جنوب محور المشير طنطاوى بمنطقة المعادى.

ووجه النائب «زين الدين» تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه التكليفات بتكريم هذه الشخصيات المصرية الوطنية التى أعطت لمصر الكثير والكثير، مؤكدًا أن هذه المواقف التاريخية للرئيس السيسى لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.