محافظ مطروح يتابع تنفيذ 3 وصلات طرق في سيوة

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود مد البنية التحتية والتيسير على المواطنين خاصة بمشروعات الطرق التي يقوم بها جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى مع إنشاء ورصف وتمهيد عدد من الطرق للتيسير على حركة المواصلات والمواطنين بسيوة ويواكب مشروعات التنمية والاقبال السياحى على الواحة.



أكد بيان المحافظة، تطوير وتمهيد مجموعة من الطرق التنموية بمدينة سيوه تشمل عدد 3 وصلات طرق (طريق الطبطاح بطول 6 كم – طريق الكثبان الرملية بطول 12 كم- طريق فطناس بطول 3 كم ) والمنتظر الانتهاء منها سبتمبر2021 منطقة تنفيذ سيوة، من خلال مهندسى الجهاز بمطروح وسيوة.