نجوم في أوروبا أعلنوا إسلامهم بالفعل

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة عدة أخبار تؤكد إشهار النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، إسلامه.

ودائمًا ما يتم تداول معلومات عن اعتناق إيدين هازارد الإسلام بسبب سلوكه الرائع تجاه المسلمين، ولكنه لم يقرر بعد الدخول في الديانة الإسلامية حتى الآن.

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«المصري اليوم» تستعرض في هذا التقرير نجوم كرة قدم ورياضيين أعلنوا اسلامهم بالفعل:

بول بوجبا

أكد بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد بأنه لم يكن مسلمًا إلا أنه اعتنق الإسلام بمحض ارادته، وأشار بطل العالم عام 2018 إلى أنه تأثر بسلوك مجموعة من أصدقائه المسلمين، قبل أن يقوم بتأدية الصلاة للمرة الأولى، لتتغير حياته من النقيض إلى النقيض.

وأضاف لصحيفة «تايمز» البريطانية في تصريحات عام 2019 إلى ان «إن الإسلام شيء جميل، ساعده على التغيير وجعله يدرك قيمة الأشياء في الحياة».

وتابع :«لم أكن مولودًا مسلمًا، رغم أن الوالدة كانت مسلمة، لكني نشأت في بيئة تحترم كل الأديان».

2- نيكولا أنيلكا

من مواليد عام 1979 م ،وهو لاعب كرة قدم فرنسي سابق يلعب في خط الهجوم لعب لأرسنال الانجليزي وريال مدريد اعتنق أنيلكا الإسلام وأختار لنفسه اسم عبدالسلام بلال.

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بدأ أنيلكا يتعرف على الإسلام من خلال استماعه إلى الأذان وقتما كان في تركيا حيث أحب صوت الآذان والمؤذنين فكان يشعر بالراحة النفسية والهدوء فور سماعه الأذان قبل ان يتحول للاسلام.

3- فرانك ريبير

: لاعب كرة قدم فرنسي دولي أعلن عودته للدين الإسلامي وتغيير اسمه إلى «بلال يوسف محمد» ليكون اسم شهرته بلال ريبيري.

وقال ريبيري في تصريحات أن زوجته مسلمة ومن أصول جزائرية، وأن أغلب الناس تقول له فرانك، لكن في حياته الشخصية يدعى بلال لأنه مسلم. وخلال وجوده مع بايرن ميونخ، كان دائمًا يرفض شرب الكحول أو حملها أثناء جلسات التصوير.