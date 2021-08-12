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إيهاب جلال يحفز لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة

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إيهاب جلال يحفز لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك إيهاب جلال يحفز لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة

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استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لمواجهة ، المقرر لها السبت المقبل، في قمة الجولة الــ30 ببطولة الدورى الممتاز.

المران بدأ بمحاضرة تحفيزية للاعبين حيث حرص من خلالها الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال على استمرار اللعب بروح قتالية في الملعب من أجل الانتصار وعدم الالتفات لما يقال بشأن التفويت، مطالبا الجميع بتقديم أفضل ما لديهم مع الملعب مثلما حدث في لقاء الأهلى بالجولة الماضية.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية، من أجل تجهيزهم بشكل سريع في ظل الضغط بين المباريات.

وأدى باقى اللاعبين تدريبات متنوعة شملت على جمل خططية متنوعة، إضافة لتدريبات بدنية شاقة.

اختتم المران الذي حضره عماد سليمان المشرف على الفريق بتقسيمة حماسية وسط إصرار من كل اللاعبين على نيل ثقة الجهاز الفنى.

المصرى اليوم

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