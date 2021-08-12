رغم رحيل «ميسى».. برشلونة عاجز عن تسجيل صفقاته الجديدة

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وجهت رابطة الليجا ضربة قوية لبرشلونة بعد رحيل الأرجنتينى ليونيل ميسى عن الفريق الكتالونى، ولم يستفق برشلونة حتى الآن من صدمة رحيل ميسى، بسبب قيود اللوائح الخاصة بالرواتب، ليجد نفسه في أزمة أخرى متعلقة بالصفقات الجديدة.

ونشر الموقع الرسمى لليجا قائمة النادى الكتالونى للموسم المقبل 2021 /2022، والتى شهدت غياب الصفقات الجديدة، باستثناء إيمرسون رويال. ولم يستطع برشلونة حتى الآن قيد كل من ممفيس ديباى وإيريك جارسيا، إضافة إلى سيرجيو أجويرو، بسبب تخطى رواتب الفريق السقف المسموح به من رابطة الدورى الإسبانى. وعلى الرغم من تبقى أيام قليلة عن انطلاق مشوار برشلونة في الدورى، يوم السبت، إلا أنه ما زال غير قادر على حل أزمة الرواتب لتسجيل صفقاته الجديدة.

جدير بالذكر أن ميسى رحل عن برشلونة بسبب عدم قدرة النادى على الهبوط بفاتورة الرواتب، وهو ما جعل هناك صعوبة كبيرة في تجديد عقد البرغوث الأرجنتينى. تحتاج رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم (الليجا) لأغلبية بسيطة للأندية المحترفة الـ44 في إسبانيا، من أجل المضى قدما في اتفاقها مع صندوق (CVC) الدولى لضخ 2.7 مليار يورو في المسابقة والأندية. وكان نادى بلد الوليد قد أعلن تأييده لهذا الاتفاق- حسبما أشارت الصحف الإسبانية- في الوقت الذي أكدت فيه الرابطة أن الأندية ستعبر بكل حرية عن رأيها في الاتفاق، بما فيها ريال مدريد، خلال الجمعية العمومية غير العادية.

وأصدر ريال مدريد بيانًا أعلن فيه أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدورى الإسبانى، وخافيير دى خايمى، رئيس صندوق (CVC)، والصندوق نفسه. وقال البيان: «وافق مجلس إدارة نادى ريال مدريد بالإجماع على اتخاذ إجراءات قانونية، مدنية وجنائية، ضد رئيس الليجا، خافيير تيباس، وخافيير دى خايمى جيخارو، مسؤول صندوق (CVC)، والصندوق نفسه». إلى جانب ذلك، أكد النادى أنه سيتخذ إجراءات قانونية لـ«إلغاء» الاتفاقيات التي قد يتوصل إليها صندوق (CVC) والليجا في اجتماع الأندية. ولم يختلف موقف إدارة برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، التي أعلنت يوم الخميس الماضى في بيان رفضها أيضا للاتفاق.

أدلى السلوفينى يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، برأيه حول رحيل الأرجنتينى ليونيل ميسى عن برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف. ورحل ميسى عن برشلونة في الميركاتو الحالى بعد فشل تجديد عقده الذي انتهى هذا الصيف، بسبب القيود التي وضعتها رابطة الليجا والخاصة بالرواتب.

وطالما أظهر أوبلاك احترامه لميسى وللإمكانات الكبيرة التي يملكها البرغوث الأرجنتينى في أكثر من مناسبة. وقال «أوبلاك» في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كثيرا ما لعبت، وكان ميسى يعيد تعريف كرة القدم، إذا لم يكن الأمر كذلك، لكان الدورى الإسبانى في مكانة أقل مما هو عليها حاليًا». وأضاف: «سأحظى بشباك نظيفة في بعض المباريات بعد رحيله». وختم: «إنه يلهم الجميع لتحسين مستواهم.. وهذا هو حلمه القادم».