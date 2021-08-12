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قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض إطلاق اسمه على أي مشروع قومي ورد على من طرح عليه الفكرة «أنا أعمل من أجل مصر والوطن».

وأضاف بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي قال «انسوني ولا تطلقوا اسمي على شيء محاور أو مدن» فالرئيس يرفض ذلك بقوة، وهو ما يدل على النزاهة والإخلاص الحقيقي للوطن.

وتابع بكري أن الرئيس السيسي لا ينسى المخلصين ويعطي الحق دوما لم يستحقه فالرئيس كل يوم الدروس والعبر بوفائه وكل يوم يمر على الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو على كرسي حكم يثبت أنه جابر للخواطر، لا ينسى المخلصين ويعطى الحق دومًا لأصحابه.

وأوضح بكري أنه بالأمس وجه الرئيس السيسي، بإطلاق أسماء عدد من الشخصيات العامة، على الكباري والمحاور الجديدة، وجاء في مقدمتهم اللواء عمر سليمان والمهندس حسب الله الكفراوى والفنان سمير غانم والبطلة الأولمبية فريال عبدالعزيز.