تعرف على تفاصيل النظام الجديد لترتيب أوائل الثانوية هذا العام

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أكد أنه سيتم ترتيب أوائل الثانوية العامة هذا العام، على مستوى الجمهورية والمحافظة والإدارة والمدرسة والمادة الواحدة.

وتابع بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن ذلك الترتيب لأوائل الثانوية العامة سيكون نوع من التكريم والدعم المعنوي للطلاب وتعزيز ثقة كل طالب في نفسه وقدراته.

وأضاف بكري أن المصدر أوضح في تصريحات صحفية أنه ليس معنى أن مجموع الطالب لا يؤهله ليكون من أوائل الجمهورية، فقد يكون متفوقًا على كل زملاء الدفعة في مادة أو مجموعة مواد، وسوف تظهر نتيجته بهذه الميزة

واستطرد الإعلامي مصطفى بكري أن المصدر أوضح أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر بصورة مغايرة عن كل عام.

وأكد بكري أنه يجب أن تبرز الثانوية العامة المتفوقين في كل المجالات وخلال الساعات القادمة سوف تشهد إعلان نتيجة الثانوية العامة وسيتم البدء بالمتفوقين، مطالبا بألا تكون الثانوية العامة مصدر قلق للأسر المصرية وتكون مصدر آمن واستقرار للأسرة المصرية.