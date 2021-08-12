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محمد فاضل: أنفاق قناة السويس الجديدة لا تقل أهمية عن الهرم الأكبر

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محمد فاضل: أنفاق قناة السويس الجديدة لا تقل أهمية عن الهرم الأكبر محمد فاضل: أنفاق قناة السويس الجديدة لا تقل أهمية عن الهرم الأكبر

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قال المخرج محمد فاضل، إن هناك حاجه لوجود استراتيجية واضحة تقوم بها بعض شركات الإنتاج لتحديد بعض الموضوعات التي تحتاج لتوعية خلال كل فترة، مثل استصلاح الأراضي والاهتمام بالتعليم الفني، مضيفًا: «أن الدراما التليفزيونية لم تهتم بعرض بعض الإنجازات التي تمت في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأوضح «فاضل» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «أنفاق قناة السويس الجديدة محدش جاب سيرتها بالرغم أنها تم تنفيذها منذ حوالي 4 أو 5 سنوات»، مؤكدًا: «هذه الأنفاق لا تقل أهميتها عن الهرم الأكبر». وتابع، أن حفر أنفاق قناة السويس كان ملحمة كبرى، حيث قام بتشغيلها الشباب المصريين، ولكن لم يتم الاهتمام بإظهارهم في الأعمال التليفزيونية، موضحًا أن الدراما أو السينما المصرية تتعرض لمنافسة شرسة وليس مؤامرة، ولذلك لابد من حماية السينما.

المصرى اليوم

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