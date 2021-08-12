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محمد فاضل: لابد من وجود دور عرض سينمائى فى كل قرى حياة كريمة

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محمد فاضل: لابد من وجود دور عرض سينمائى فى كل قرى حياة كريمة محمد فاضل: لابد من وجود دور عرض سينمائى فى كل قرى حياة كريمة

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قال المخرج محمد فاضل، إن الرقابة لم تتدخل في أعماله التي قام بإخراجها من قبل، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود دور عرض سينمائي في كل قرى حياة كريمة، لأن ذلك يساعد على انتعاش المنتجين الراغبين في عمل بعض الأفلام، نظرًا لأنهم لن يكونوا مضطرين للخضوع لأصحاب دور العرض.

وأوضح «فاضل» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن ثورة 25 يناير 2011، أحدثت فوضى في جميع أجهزة الدولة، وتمكنا من السيطرة على جميع النواحي إلا رسالة الإعلام، موضحًا أن وزير الإعلام مطلوب وجوده في سبيل تنظيم الإعلام وخاصة الدراما التليفزيونية.

وتابع، أن النص المكتوب هو أساس العمارة الدرامية، ولابد أن يأخذ شكل علمي مثل الورش، ولكن لا تكون الورش هي السائدة لعدم فقدان شخصية المؤلف، مؤكدًا: «التأليف فن ومينفعش لوحة يفضل يرسم فيها 3 فنانين».

المصرى اليوم

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