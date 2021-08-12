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حركة طالبان: لن نفرض أي شيء على الشعب الأفغاني

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حركة طالبان: لن نفرض أي شيء على الشعب الأفغاني حركة طالبان: لن نفرض أي شيء على الشعب الأفغاني

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قال الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن «أولويتنا حل المشاكل ضمن المسار السياسي وإدارة كابل هي من أعلن العمليات العسكرية ضدنا».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، الخميس: «الولايات تنضم طواعية لصفوفنا وليس هناك استخدام للقوة من جانبنا، والشعب الأفغاني يريدنا ويرحب بنا وسقوط المدن الكبرى بسرعة مؤشر على ذلك».

وتابع: «الشعب الأفغاني يريدنا ويرحب بنا وسقوط المدن الكبرى بسرعة مؤشر على ذلك، نريد علاقات متوازنة مع جميع الدول ولا مشكلة لدينا مع دول الجوار».

وأردف: «لن نفرض أي شيء على الشعب الأفغاني، ولن نغلق الباب أمام المسار السياسي وعرضنا رؤيتنا السياسية في اجتماع الدوحة»، مؤكدًا أن «القوات الحكومية الأفغانية لا تزال تقصف المدنيين عشوائيا ولم نسمع إدانات من أحد».

المصرى اليوم

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