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مستشفيات حائل تستقبل أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام

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مستشفيات حائل تستقبل أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام مستشفيات حائل تستقبل أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام
للحالات الجراحية والحوادث المرورية والتسمم ومرضى السكري

مستشفيات حائل تستقبل أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام

استقبلت مستشفيات تجمع حائل الصحي أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام 2021.

وتفصيلاً؛ استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات تجمع حائل الصحي خلال النصف الأول من هذا العام 2021، عدد 250409 مراجعين للحالات المرضية والتسمم، كما استقبلت أقسام الطوارئ في حائل 73744 مراجعاً للحالات الجراحية والإصابات، واستقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة 8968 مراجعاً في مرورية، فيما استقبلت العيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة 201660 مراجعاً، واستقبلت عيادة السكري 5587 مراجعاً.صحة حائل وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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