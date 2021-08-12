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قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون بدأ منذ 2 أغسطس، ويستمر لمدة شهر، وعدد المحال التجارية التي أعلنت مشاركتها في الأوكازيون وصلت لـ2437 محل، لافتًا إلى أن الوزارة لا تجبر أي محل حول المشاركة في الأوكازيون، ولكنها تراقب تطبيق التخفيضات المعلن عنها في الأوكازيون.

وتابع «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن وزارة التموين حررت 186 محضرا لبعض المحال التجارية التي أعلنت عن الأوكازيون دون الحصول على تصريح، وتم تحرير 86 محضرًا لبعض المحال التي أعلنت عن تخفيضات وهمية.

ولفت إلى أن الوزارة ضبطت شركة مياه معدنية تقوم بتعبئة المياه من الحنفية، موضحًا أن هذه الشركة خطوطها متهالكة، وتعمل بدون ترخيص، وتم إحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ الإجراءات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة لم تُعلن عن اسم الشركة لأن النيابة ما زالت تمارس التحقيقات، وتم سحب منتجات هذه الشركة من الأسواق، معقبًا: «ما ينفعش أعلن عن اسم المصنع طالما التحقيقات ما زالت جارية أمام النيابة».