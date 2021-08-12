خبير: إيراد النيل الأزرق زاد بمعدل 33% خلال آخر 12 يومًا

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن أن سبب تأخير بناء سد النهضة يرجع إلى الأحداث الداخلية في أديس أبابا، حيث إن السيارات التي تنقل الأسمنت من المصانع إلى السد أصبحت تأخذ 10 أيام بدلاً من 3 أيام فقط.



وتابع «شراقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك معوقات كبيرة للانتهاء من بناء السد سواء معوقات فنية أو إنشائية، أو تمويلية، مشيرًا إلى أن أديس أبابا طالبت الإثيوبيين مؤخرًا بالتبرع لاستكمال السد الإثيوبي.

ولفت إلى أن أديس أبابا تشهد الآن أمطارا غزيرة وفيضانات، وفي نفس الوقت هناك أمطار على الخرطوم، مما أدى لارتفاع منسوب النيل لـ17 مترًا.

ولفت إلى وجود مشكلة في الحصول على صور فضائية بالمناطق التي تشهد سقوط أمطار بإثيوبيا، خاصة أن السحب تغطي كافة المناطق، ولا تظهر الصور بوضوح إلا بعد القيام ببعض العمليات الفنية المعقدة لمعرفة حجم الأمطار، موضحًا أن إيراد النيل الأزرق زاد بمعدل 33% خلال آخر 12 يومًا، وهذا يعني وجود 2 مليار زيادة في إيراد النيل هذا العام.