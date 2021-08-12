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«الزراعة» تكشف حقيقة انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية

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«الزراعة» تكشف حقيقة انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية «الزراعة» تكشف حقيقة انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية

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علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على الأخبار المتداولة عن انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية، قائلًا: «هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، ومصر خالية تمامًا من هذا المرض».

وتابع «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارية أثرا بشكل كبير على إنتاج بعض المحاصيل، ولذلك تقدم وزارة الزراعة بعض الإرشادات لتقليل التأثير السلبي للتغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تنوعًا في إنتاج المانجو، وتزرع في بعض المناطق البعيدة عن الإسماعيلية، وبإذن الله سيتم تفادي حدوث أي تأثير خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على دعم الفلاح، من خلال توفير الأسمدة والمبيدات، ومؤخرًا تم تشكيل لجنة لمتابعة الأسمدة بشكل دوري، ومتابعة توصيلها إلى القرى، وفي هذا الإطار تم إعداد كارت للفلاح حتى يصل الدعم لمستحقيه.

المصرى اليوم

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