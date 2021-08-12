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الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

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الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسبة الرطوبة أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، لافتًا إلى أن الموجة الحارة انكسرت بداية هذا الأسبوع، وعادت درجة الحرارة للمعدلات الطبيعية، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة يُشعرنا بزيادة ارتفاع درجة الحرارة.

وتابع «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن التوقعات تُشير إلى استمرار هذا الطقس بنفس الشكل حتى نهاية شهر أغسطس، والأجواء ستكون مستقرة إلى حد كبير.

ولفت إلى أن الشبورة المائية لن تعوق حركة السيارات، مطالبًا المواطنين الذين يسافرون إلى السواحل الشمالية بقيادة السيارات بعد الساعة السابعة صباحًا؛ للاطمئنان عليهم من الشبورة المائية، والحفاظ على سلامتهم الشخصية.

المصرى اليوم

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