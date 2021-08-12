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يحمل بايدن مسؤولية تقدم «طالبان» في أفغانستان

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ترامب يحمل بايدن مسؤولية تقدم «طالبان» في أفغانستان يحمل بايدن مسؤولية تقدم «طالبان» في أفغانستان

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حمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد خلفه جو بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري لحركة «طالبان» في أفغانستان، معتبرا أن الانسحاب الأمريكي من هناك «كان قد يكون مختلفا».

وقال ترامب في بيان له يوم الخميس: «لو كنت رئيسا الآن، لأدرك العالم أن انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط».

وأضاف أنه «كان للانسحاب أن يكون مختلفا وأكثر نجاحا، و»طالبان«كانت تعلم ذلك أفضل من أي أحد آخر».

وتابع: «لقد أجريت شخصيا محادثات مع قادة من»طالبان«وهم فهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولا»، فيما لم يحدد ترامب كيف كان سيمنع «طالبان» من التقدم.

المصرى اليوم

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