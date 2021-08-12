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قوات الأمن البيئي بالسعودية تعلن السيطرة على أسد في أحد شوارع الرياض

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قوات الأمن البيئي بالسعودية تعلن السيطرة على أسد في أحد شوارع الرياض قوات الأمن البيئي بالسعودية تعلن السيطرة على أسد في أحد شوارع الرياض

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أعلنت المملكة العربية تعاملها مع أسد في أحد الشوارع بمدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بالسعودية الرائد رائد المالكي، أن القوات باشرت بلاغًا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيدًا بعمود في حي سكني بمدينة الرياض، وبمباشرة البلاغ تم التعامل معه لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

وأوضح الرائد المالكي أن العمل يجري لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدًا أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتناؤها)، يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

المصرى اليوم

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