أخبار عاجلة

طائر العقاب.. الأخ يقتل شقيقه.. والزوجة هي «المهيمنة» -
«مياه الأقصر»: 300 مليون جنيه من «الأمريكية للتنمية» للمشروعات بقرى المحافظة -
مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
وزير الدفاع الروسي: «طالبان» حصلت على كمية هائلة من الأسلحة وهذا يعد تهديدا -
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق حي المطار بمدينة الأقصر -
انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا -
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة -
مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة» -
كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محامية: الأم من حقها رفع «ولاية تعليمية» بهذه الحالة

Print
محامية: الأم من حقها رفع «ولاية تعليمية» بهذه الحالة محامية: الأم من حقها رفع «ولاية تعليمية» بهذه الحالة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي، المتخصصة في قضايا الأسرة، إن الأوراق اللازمة لرفع دعوى الولاية التعليمية تتمثل في شهادة الميلاد، ووثيقة الزواج، والبطاقة الشخصية، والمدرسة التي يتواجد فيها الأبناء، والأم من حقها رفع الولاية التعليمية حتى 15 عامًا.

وتابعت «ولاء»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن قانون الأسرة لا يُطبق الاستضافة للأب، وهناك بعض الاقتراحات لأخذ الأب أبناءه لمدة يوم كامل في الأسبوع، والأم إذا كانت تخشى من اختطاف نجلها من قبل الأب، فمن الممكن استصدار قرار بمنع الأب من السفر.

وشددت على ضرورة أن يعيش الأبناء بعيدًا عن المشاكل، ومراعاة الأب في تربية الأبناء، حتى لا يكون هناك كره من قبل الأبناء للأب، والنفقة تُحسب على أساس دخل الزوج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طائر العقاب.. الأخ يقتل شقيقه.. والزوجة هي «المهيمنة»

طائر العقاب.. الأخ يقتل شقيقه.. والزوجة هي «المهيمنة»

«مياه الأقصر»: 300 مليون جنيه من «الأمريكية للتنمية» للمشروعات بقرى المحافظة

«مياه الأقصر»: 300 مليون جنيه من «الأمريكية للتنمية» للمشروعات بقرى المحافظة

مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال

مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال

وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر

وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر