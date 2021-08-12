محامية: الأم من حقها رفع «ولاية تعليمية» بهذه الحالة

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قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي، المتخصصة في قضايا الأسرة، إن الأوراق اللازمة لرفع دعوى الولاية التعليمية تتمثل في شهادة الميلاد، ووثيقة الزواج، والبطاقة الشخصية، والمدرسة التي يتواجد فيها الأبناء، والأم من حقها رفع الولاية التعليمية حتى 15 عامًا.

وتابعت «ولاء»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن قانون الأسرة لا يُطبق الاستضافة للأب، وهناك بعض الاقتراحات لأخذ الأب أبناءه لمدة يوم كامل في الأسبوع، والأم إذا كانت تخشى من اختطاف نجلها من قبل الأب، فمن الممكن استصدار قرار بمنع الأب من السفر.

وشددت على ضرورة أن يعيش الأبناء بعيدًا عن المشاكل، ومراعاة الأب في تربية الأبناء، حتى لا يكون هناك كره من قبل الأبناء للأب، والنفقة تُحسب على أساس دخل الزوج.