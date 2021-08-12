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أمين ينتقد موسيماني: «كفاية بقى» ..

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أمين ينتقد موسيماني: «كفاية بقى» .. فيديو أمين ينتقد موسيماني: «كفاية بقى» ..

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عبر الإعلامي تامر أمين عن حزنه بعدما تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي بهدف لكلاً منهما في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أمين خلال ظهوره التلفزيوني «الدوري السنة دي حلو ومولع وبقالنا كتير لم نتابع بالقدر ده من الفروقات البسيطة حتى تحولت مباريات الأهلي والزمالك إلى مواجهات كؤوس وهي دي متعة الكرة».

وأضاف «أنا زعلان من ماتش أمبارح لأني أهلاوي وزعلان من النتيجة زعلان من موسيماني إلا أنا طالع بيه السما وبقول أنه فاهم الكرة الأفريقية وأرقامه كويسه جدا» وواصل «الإسماعيلي قدم مباراة جيدة وقاتلو ولكن فرص عدد فرص الأهلي لا يقارن بظهور الإسماعيلي هجومياً، الأهلي أضاع 4 انفردات في 20 دقيقة».

وأكمل «زعلان من موسيماني من حركة كل مباراة وهي اللعب بـ3 ديفندرات كان يجب إشارك صلاح محسن بدلاً من جونيور أجايي، ليه من الأول».

واختتم تامر أمين حديثه «نصيحة يا موسيماني من أخ بلاش تلاته ديفندر »

المصرى اليوم

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