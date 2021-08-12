محمد فاضل: 90 % من الدراما التليفزيونية لا تعرض صورة المجتمع الحالي

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قال المخرج محمد فاضل، إنه غير صحيح أن النجم أو البطل هو الذي يحقق الإرادات، مطالبًا بوجود جهاز قياس رأي عام وليس «التريند»، مؤكدًا: «التريندات تصطنع»

وأضاف «فاضل» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن العمل الدرامي أو التليفزيوني لو لم يكن جيد والإخراج جيد، مهما كان البطل الذي يقوم بالتمثيل لن يتم متابعة العمل، موضحًا أن المسلسلات لا تحقق تكاليف العمل في العرض الأول للمسلسل.

وتابع، أن الدراما التليفزيونية لا تعرض إطلاقًا بنسبة 90 % صورة المجتمع الحالي.