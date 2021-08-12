الجيزة : استكمال رصف شارع السنترال (صور)

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شن قطاع هضبة الأهرام حملة إشغالات مكبرة على منطقة التجنيد وطريق مصر الفيوم.

واستهدفت الحملة رفع كافة التعديات والاشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المحلات والباعة الجائلين، وتمت مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الهضبة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص بالعقار رقم/303 منطقة د، وتكسير السيراميك وسحب المعدات وكافه مواد التشطيب وإيداعها مخزن الهضبه وتحرير محاضر للمخالفين.

وتستمر حملات النظافة ورفع المخلفات من مساكن الشباب وخلفها والشارع الرئيسي أمام محل اكسبشن، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل كما تم الانتهاء من أعمال فرد طبقة الإسفلت السطحية بشارع السنترال نزولا للمدخل الثاني لعمارات الضباط، وجارٍ الانتهاء من اعمال دهانات الرصيف على الاسفلت الجديد، وجارٍ الانتهاء أيضًا من اعمال تركيب الانترلوك امام منطقه الحرس تمت الأعمال.