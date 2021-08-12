أخبار عاجلة

طائر العقاب.. الأخ يقتل شقيقه.. والزوجة هي «المهيمنة» -
«مياه الأقصر»: 300 مليون جنيه من «الأمريكية للتنمية» للمشروعات بقرى المحافظة -
مستشهدا بـ فتحي سرور..نقيب المحامين يعلن حقيقة مطالبة المحالين للمعاش بأدلة اشتغال -
وزيرة التضامن: نسعى لإيقاف توريث الفقر -
وزير الدفاع الروسي: «طالبان» حصلت على كمية هائلة من الأسلحة وهذا يعد تهديدا -
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق حي المطار بمدينة الأقصر -
انفجار يودي بحياة 10 متشددين غرب سوريا -
رئيس تونس : البرلمان خطر على الدولة -
مسلسل من 10 حلقات.. إسلام هشام ينتهي من تصوير «جولة ممتدة» -
كيم كارداشيان تشارك بالأداء الصوتي.. مخطط شرير لتدمير مدينة المغامرات في فيلم «PAW Patrol» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة : استكمال رصف شارع السنترال (صور)

Print
الجيزة : استكمال رصف شارع السنترال (صور) الجيزة : استكمال رصف شارع السنترال (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع هضبة الأهرام حملة إشغالات مكبرة على منطقة التجنيد وطريق الفيوم.

واستهدفت الحملة رفع كافة التعديات والاشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المحلات والباعة الجائلين، وتمت مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الهضبة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص بالعقار رقم/303 منطقة د، وتكسير السيراميك وسحب المعدات وكافه مواد التشطيب وإيداعها مخزن الهضبه وتحرير محاضر للمخالفين.

وتستمر حملات النظافة ورفع المخلفات من مساكن الشباب وخلفها والشارع الرئيسي أمام محل اكسبشن، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل كما تم الانتهاء من أعمال فرد طبقة الإسفلت السطحية بشارع السنترال نزولا للمدخل الثاني لعمارات الضباط، وجارٍ الانتهاء من اعمال دهانات الرصيف على الاسفلت الجديد، وجارٍ الانتهاء أيضًا من اعمال تركيب الانترلوك امام منطقه الحرس تمت الأعمال.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد

سامح شكرى يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب فيضانات تعرضت لها البلاد

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة