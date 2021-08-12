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وزير الزراعة: مشروع التحسين الوراثي للماشية بالعامرية «طفرة»

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وزير الزراعة: مشروع التحسين الوراثي للماشية بالعامرية «طفرة» وزير الزراعة: مشروع التحسين الوراثي للماشية بالعامرية «طفرة»

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أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه زار مركز التلقيح الصناعي بالعامرية بمساعدة وحماية المربي الصغير الذي يملك معظم رؤوس الماشية في والاهتمام بالتحسين الوراثى منذ فترة، حيث طالب بتطويره وهو ما تسبب في الطفرة التي نشهدها الآن.

وأضاف «القصير»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم، ببرنامج «الجدعان»، الذي يُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن التحسين الوراثي من أهم المحاور لتطوير الثروة الحيوانية؛ لذلك تم البدء في التوسع بمراكز التلقيح الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي تابعة لوزارة الزراعة، وهناك 78 طلوقة من أفضل السلالات للحيوانات، من النوعيات عالية الإنتاجية في واللحوم.

وأوضح أنه يفضل العمل الميداني ومتابعة كافة الأعمال على أرض الواقع بعد التوجيهات من القيادة السياسية بمتابعة الأعمال، مشددًا على أنه كان لابد من متابعة كافة المشروعات للوقوف على الإنتاج والتنفيذ، منوهًا إلى أن هذا المشروع بالعامرية يتم تدريب الأطباء البيطرين به لنشر الوعي وتنفيذ التلقيح الاصطناعي في باقي القرى.

المصرى اليوم

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