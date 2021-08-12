خبير اقتصادي : لبنان يتجه نحو المجاعة بخطى متسارعة

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بينما يسير الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان على قدم وساق، وبينما لا يجد اللبنانيون مخرجا لأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، التي تجلى آخرها بقرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، أكد خبير اقتصادي لبناني إن لبنان «تسير بخطى متسارعة نحو المجاعة».

وأكد البروفيسور، جاسم عجاقة، في تصريحاته لشبكة «روسيا اليوم» بخطى ثابتة نحو المجاعة لافتًا إلى لأن الجميع كانوا على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو قرار صادر عن المجلس المركزي في مصرف لبنان برئاسة الحاكم وليس عن الحاكم نفسه، بحسب الخبير اللبناني.

ويؤكد عجاقة أن حاكم المصرف المركزي اللبناني كان مبيت له، لكونه أعلن منذ سبتمبر الماضي أنه لن يتمكن من تقديم الدعم، إذ لا يمكنه المساس بالاحتياطات الإلزامية التي تتجه نحو الهاوية.

واستند الخبير اللبناني إلى تصريحات حاكم المصرف المركزي اللبناني، الشهر الماضي، التي قال فيها: «من أين سيجلب المصرف المركزي الأموال؟ المساس بالاحتياطي الإلزامي هو مساس بودائع الناس!، منذ أكثر من عام، يصرف المصرف المركزي الأموال بالعملة الصعبة لتأمين الدعم من دون أن يتمكن من إدخال دولار واحد.

وتابع الخبير اللبناني بأن تصريحات حاكم المصرف المركزي اللبناني قبل شهر، أكدها مصرف لبنان في البيان الرسمي الذي أصدره اليوم، تزامنا مع استدعاء الرئيس اللبناني ميشال عون لحاكمه؛ إذ أعلن عون أن الحكومة اللبنانية تحملت 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية.

إلى هذا أكد مصرف لبنان، في بيانه الصادر اليوم، أن المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعيا، معتبرا أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.

وبحسبما افادت به وسائل إعلام لبنانية، تمسك مصرف لبنان بهذا الموقف خلال الاجتماع مع عون، لكن عون شدد في الاجتماع عينه على أن قرار حاكم مصرف لبنان له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وطالبه بالتنسيق مع الحكومة في أي قرار يتخذه.

واتهمت وسائل إعلام لبنانية، الحكومة اللبنانية، التي عقدت اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث قرار رفع الدعم، وبمخالفة القانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، فيما تحدثت معلومات صحفية محلية عن أن الحكومة اللبنانية تدرس مشروع قانون للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي لتأمين الدعم.

وفي هذا السياق الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إن لبنان يسير نحو المجاعة بخطى ثابتة وإنه حتى في حال تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرار رفع الدعم عن المحروقت، فإنه سيتم تقليص نظرا لعدم توفر الأموال، وهو أمر مرهون بقرار مصرف لبنان ووزارة الطاقة لجهة تسعير صفيحة البنزين التي ترتكز عليها قطاعات أخرى.

ويشير الخبير الاقتصادي اللبناني، إلى أن النهج الذي تسير عليه البلاد يقول إنها ستصل إلى المجاعة بخطى متسارعة، مستندًا إلى التقارير الدولية التي ذكرت في يونيو الماضي أن غالبية الأسر في لبنان تعيش حالة من الجوع، وأن 77% من الأسر اللبنانية ليس لديها المال الكاف لشراء الطعام، لافتًا إلى أن خطوة رفع الدعم عن المحروقات مرتبطة حتما بأسعار النقل والخبز والكهرباء والخدمات الأخرى الحيوية، وأن هذه الخطوة ستدفع بلبنان إلى مكان لن يتمكن فيه المواطن من أن يكفي احتياجاته؛ مما يدخل الباد في مجاعة محققة

ويؤكد عجاقة بهذا السياق، أن انقاذ لبنان من المجاعة المحققة مرهون بالاصلاحات السياسية التي يعرقلها الساسة؛ لافتًا إلى أن هناك وعودا دولية بمساعدات إنسانية للبنان قد تجنبه المجاعة، لكن هذه المساعدات المالية مرتبطة حصرا بتشكيل حكومة تلتزم بالإصلاحات المطلوبة منها«

ويضيف عجاقة: «هناك تدويل للأزمة في لبنان نظرا لموقعه الاستراتيجي فهو محط اهتمام الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ناهيك عن الإقليم.. الحل أصبح حلا سياسيا بامتياز، ولا حلول اقتصادية في لبنان، وأن هناك علامات استفهام كثيرة حول ما إذا كانت القوى المحلية فقط هي المعنية بتشكيل الحكومة.. في توقيت معين مفصلي قد تتشكل الحكومة خلال 24 ساعة إذا كان هناك قرار خارجي بذلك» بحسب رأيه.

وعن الوقت الذي يحتاجه لبنان للتعافي، يقول عجاقة إن لبنان اقتصاد صغير، فبمجرد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على حزمة مساعدات مالية يمكن للبنانيين أن يشعروا مباشرة بالفرق، وأن الحديث عن 10 سنوات و15 سنة «لوقوف البلاد مجددا على قدميها» أمر مبالغ فيه، وذلك إذا ما توافرت النوايا السليمة.