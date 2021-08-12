أول تعليق من فريال أشرف على مكالمة الرئيس وإطلاق اسمها على كوبري

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لا تزال احتفالات مستمرة بعد وصول البطلة المصرية فريال أشرف عبدالعزيز لاعبة الكاراتيه الحاصلة على ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2021 إلى مطار القاهرة.

وأعربت فريال، الخميس، عن سعادتها الكبيرة بمكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإشادته بها، وقراره بإطلاق اسمها على أحد المحاور في التجمع، قائلة: «سعادتي لا يمكن وصفها».

وقالت فريال أشرف خلال المؤتمر الصحفى المقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي، إنها سعيدة للغاية بالاستقبال الحافل الذي كان في انتظارها عند العودة من طوكيو.

وأضافت حاملة ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، أن أهلها عانوا كثيرًا معاها وهو ما يدعوها لإهداء هذه الميدالية لهم، موجهة الشكر إلى كل من استقبلها.

وصل أبطال مصر الأولمبيين فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في الكاراتيه، وأحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من طوكيو بعد انتهاء المشاركة في الأولمبياد.

أمر عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مساء أمس الأربعاء، بإطلاق اسم البطلة المصرية فريال عبدالعزيز أشرف، صاحبة الميدالية الذهبية الوحيدة، في أولمبياد طوكيو بإطلاق اسمها على أحد الكباري تكريمًا لها.