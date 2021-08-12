الجيزة : مصادرة 900 شيشة وضبط إشغالات بمقاهى الهرم وبولاق والطالبية

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شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لرفع تعديات المقاهي والكافيتريات بالطريق العام بالتعاون مع شرطة المرافق وذلك في أطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع أي تعديات ومعوقات الحركة المرورية .

وشن حي الهرم حملات اشغالات مكبره على شوارع كفر طهرمس والملك فيصل والمريوطيه وكعبيش والمنشيه واللبيني أسفرت عن ضبط ومصادرة (١٤٧) قلب شيشه (٣٥٠) حالة اشغال ما بين استاندات وكراسي وعربات وفاترينات لباعه جائلين وثلاجات وموتوسيكلات وتم مصادره المضبوطات كما تم ضبط تروسيكل لإلقاء مخلفات بشارع المنشيه الرئيسي وتم التحفظ عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما قام حي بولاق الدكرور بضبط ١١ تروسيكل للتعدي على الطريق العام وعرض بضائع وإعاقه حركة المارة و١٠ شيشات و٦٥ كرسى و٦ ترابيزة من المقاهي والكافيهات وضبط سيارة نصف نقل تحمل مخلفات خلال حملات على شوارع ناهيا والمصرف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شن حي الطالبية حملات أسفرت عن ضبط ٧٥ شيشة بمقاهي وكافيهات وضبط ٥ كافيه بدون ترخيص يقدم الشيشة وتم التشميع للمخالفين . وقام حي شمال الجيزة بتنفيذ حملات بشوارع طلعت حرب والوحدة ومحمد حجازى وسعد زغلول تم فيها مصادرة عدد ٢٥٠ حالة إشغال ما بين شيش وكراسي ومضبوطات أخرى للتعدي على الطريق العام.