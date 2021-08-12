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فهد وعموري حازم إمام يخطفان الأنظار في مران .. صور

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فهد وعموري حازم إمام يخطفان الأنظار في مران الزمالك.. صور فهد وعموري حازم إمام يخطفان الأنظار في مران .. صور

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليوم الخميس، تواجد الثنائي عموري وفهد نجلا حازم إمام لاعب الفريق.

وحرص محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق على مصافحة نجلي حازم إمام، وقام باللعب معهما على ملعب عبداللطيف أبورجيلة على هامش مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.

المصرى اليوم

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