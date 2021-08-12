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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس، تواجد الثنائي عموري وفهد نجلا حازم إمام لاعب الفريق.

وحرص محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق على مصافحة نجلي حازم إمام، وقام باللعب معهما على ملعب عبداللطيف أبورجيلة على هامش مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.