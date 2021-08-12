محافظ بورسعيد: إضاءة منفذ الحي الإماراتي الجديد على محور 30 يونيو

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، عن الانتهاء من أعمال إضاءة منفذ الحي الاماراتي الجديد على طريق محور 30 يونيو، وأعمال وضع الكاميرات والإطفاء، وذلك بعد أن قاربت الأعمال الإنشائية بالمنفذ الجديد على الانتهاء، استعدادا لبدء تشغيل المنفذ الجديد.

وأكد المحافظ في بيان، الخميس، أن منفذ الحى الإماراتي الجديد تم تصميمه على أعلى مستوى كونه يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها، ويمر من خلاله أكبر محور مرورى امتدادا من محور 30 يونيو وحتى الطرق المؤدية للميناء البرى الجديد، لافتا إلى استمرار العمل في تجهيز المنفذ الجديد بكافة الإمكانات والوسائل الحديثة التي تحقق نظام على أعلى مستوى من الأمان والسيولة المرورية والشكل الجمالى والحضاري، تماشيا مع التطوير والتنمية بكافة المجالات، مشيرًا أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت طفرة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بعد أن تم إنشاء الميناء البرى الجديد وتشغيله.