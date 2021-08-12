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حرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب مران اليوم المسائي استعدادا للقاء الإسماعيلي في الأسبوع الـ ٣٠ للدوري.

وحرص أعضاء اللجنة على تحفيز اللاعبين والجهاز الفني لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري من أجل التتويج باللقب في نهاية الموسم الحالي.

وتحدث حسين لبيب مع اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز في المباريات الخمس المتبقية مع عمر الدوري.

وشدد رجل الأعمال هاني برزي على ضرورة اعتبار كل مباراة بطولة على حدة وقال :«إن الزمالك يمتلك أفضل مجموعة لاعبين في مصر ويستحق لقب الدوري عن جدارة».

وأكد الدكتور حسام المندوه على أن الكرة الآن بين أقدام اللاعبين وعليهم إثبات جدارتهم بالفوز في كل مباراة لحسم لقب البطولة.

وطالب الكابتن حسين السيد اللاعبين بالتركيز لإسعاد ملايين الجماهير البيضاء التي تنتظر منهم الكثير.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.