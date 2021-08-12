صحة السويس : انطلاق سيارة متنقلة لأعطاء لقاح كورونا بالعين السخنة

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أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس عن إطلاق خدمة جديدة لتلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا من خلال سيارة متنقلة تقوم بتطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا في قرية تيدا بالعين السخنة والقري والمجاورة، على مدار اليوم عقب التسجيل في موقع وزارة الصحة www.egcovac.mohp.gov.eg.

وأوضح، التواصل الفوري مع المواطنين والتوجه لسيارة التطعيمات لأخذ اللقاح دون انتظار دور أو ميعاد، كما تقدم السيارة خدمة المساعدة في التسجيل الفوري لمن يتعثر في التسجيل وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونياً، وسرعة إجراءات تلقي التطعيم ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور آسر البنا مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية بتوسعة دائرة المستفدين من تلقي اللقاح بجانب المراكز الثابتة بالمحافظة تنفيذآ لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.