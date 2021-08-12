محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ المجمعات الحكومية بقرى أطفيح

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بمركزى أطفيح والصف لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتطوير الريف المصري «حياه كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد أن مبادرة حياه كريمة ستساهم في إحداث تغير شامل في كافة القطاعات الخدمية والتنموية لمواطنى 42 قرية بمركزى الصف وطفيح مؤكداُ على المتابعة الدورية لكافة المشروعات المدرجة بالقرى لضمان الإلتزام بكافه الجداول الزمنية المحددة وإزالة أي معوقات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشملت جوله المحافظ الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية والزراعية الجاري إنشاؤه على مساحة ١٠٠٠م بقرية منيل سلطان لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية بالإضافة إلى تفقد المجمع الحكومي الجارى إنشاؤه بقرية القبابات على مساحة ١٠٠٠م موجها بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والإنتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

كما تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح وهى محطه معالجة ثلاتية بطاقة 25 ألف م/٤٠ ألف م٣ وتخدم 150 ألف مواطن بقرى الصالحية وكفر الواصلين ومنية الرقه وكفر قنديل والكدايه والبوبات. واختتم جولته بمتابعة نسب تنفيذ مشروع الوحدات السكنية بقرية الديسمى بمركز ومدينة الصف الجارى إنشاءها على مساحة ٢٦ فدانا ويضم ٣٢ عقار سكنى حضارى والتى يتم تجهيزها لإستيعاب الأسر التي تضررت منازلها جراء السيول التي شهدتها قرية الديسمى الشتاء قبل الماضى.