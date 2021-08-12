هازارد يشهر إسلامه .. تعرف على الحقيقة كاملة

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة عدة أخبار تؤكد اشهار النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، إسلامة.

وتعود القصة إلى عام 2015 حيث قال السنغالي ديمبا با زميل اللاعب البلجيكي في تشيلسي الإنجليزي، أن الأخير دائماً ما يتحدث معه حول تعاليم الدين الإسلامي وكيفية قراءة القرآن الكريم.

وأضاف السنغالي لصحيفة «الجزيرة» السعودية «هازارد نجم المنتخب البلجيكى وتشيلسى الإنجليزى من ضمن هؤلاء اللاعبين الذين يبحثون عن الإسلام، ويسألنى كثيراً عن بعض الموضوعات التى يجدها فى القرآن الكريم».

هل هازارد مسلم

وعاش هازارد طفولته في مدينة لالوفيار البلجيكية والتي يغلب على سكانها التابع الإسلامي وهو ما جعل لاعب ريال مدريد الحالي حريص على تهنئة المسلمين في المناسبات الدينية والأعياد كما انه وقع على وثيقة اعتراض ضد منح الكيان الصهيوني حق استضافة بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة في وقت سابق.

ودائماً ما يتم تداول معلومات عن اعتناق إيدين هازارد للإسلام بسبب سلوكه الرائع تجاه المسلمين ولكنه لم يقرر بعد الدخول في الديانة الإسلامية حتى الآن.