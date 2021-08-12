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بينما تخيم جائحة بظلالها القاتمة على العالم، وبينما تسعى مختبرات الأبحاث للوصول إلى منشأ الفيروس المستجد، أصدر خبير بمنظمة الصحة العالمية تصريحًا هامًا حول منشأ الفيروس مؤكدًا أن الإصابة صفر جرت داخل المختبرات العلمية.

رجح الخبير بمنظمة الصحة العالمية، بيتر إمباريك، ورئيس فريق التحقيق في منشأ الفيروس بالمنظمة أن المصاب «رقم صفر» بفيروس كورونا قد يكون أصيب بالفيروس في مختبر علمي أو أثناء أبحاث ميدانية في الصين.

وأضاف الخبير في حديثه لقناة TV-2 الدنماركية إن «إحدى الفرضيات المحتملة تشير إلى أن أحد الباحثين أصيب بفيروس كورونا في الميدان أثناء جمع عينات من الخفافيش التي ينتقل الفيروس منها إلى الإنسان...؛ وفي هذا الحالة هو موظف في المختبر وليس أحد السكان أو أي شخص آخر يتعامل مع الخفافيش».

وأضاف الخبير أن العلماء لم يحددوا بعد السبب الحقيقي لاندلاع الوباء، ويواصلون دراسة الفرضيات.

ورغم مرور حوالي عامين على اكتشاف أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية، لا تزال مسألة كيفية ظهور الفيروس لغزا محيرا.

يذكر أن بيتر إمباريك يترأس فريق خبراء منظمة الصحة العالمية التي تحقق في منشأ فيروس كورونا.

وكان فريق من خبراء الصحة العالمية قد زار الصين في فبراير الماضي، وتفقد معهد ووهان لعلم الفيروسات والمختبر الذي طرح البعض شبهات بشأنه، معتبرين أنه قد يكون بؤرة انتشار الفيروس.

وكانت الصين قد رفضت الفرضيات التي تتحدث عن نشوء الفيروس في مختبر ووهان، ورفضت المشاركة في المرحلة الثانية من تحقيقات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمنشأ الفيروس.