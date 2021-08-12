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الرئيس الجزائري يؤكد صعوبة مواجهة الحرائق ويطلب المساعدة من كل الدول الصديقة

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الرئيس الجزائري يؤكد صعوبة مواجهة الحرائق ويطلب المساعدة من كل الدول الصديقة الرئيس الجزائري يؤكد صعوبة مواجهة الحرائق ويطلب المساعدة من كل الدول الصديقة

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قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه صعوبة في التغلب على حرائق الغابات طالبا المساعدة من كل الدول الصديقة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس الجزائري حول الحرائق التي اندلعت في البلاد مؤخرا وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف تبون أن الحرائق الحالية لم تشهد الجزائر مثلها منذ سنوات.

وأوضح أن تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق.

وذكر أنه قام بالاتصال بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن البعض بالفعل يساعد الأن في عمليات الإطفاء.

وتابع «طائرتان من فرنسا وصلتا لإطفاء الحرائق ومثلهما تصلان غدا من إسبانيا».

وأشار إلى أن التضاريس في مناطق الحرائق تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية.

وكشف أنه تم القبض على أشخاص يشتبه بافتعالهم للحرائق، داعيا المواطنين للوحدة الوطنية لمواجهة الحرائق.

المصرى اليوم

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