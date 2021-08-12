صور متداولة لجثث جنود جزائريين تثير الفزع.. ما حقيقتها؟

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نتشرت مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي صورة يزعم ناشروها أنها تظهر جثث عسكريين قضوا خلال محاولتهم إخماد النيران، وذلك تزامنا مع ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة في الجزائر.

وتظهر في الصورة جثث مغطاة بقماش زيتي اللون، وأرفقت بتعليق «تعازينا الحزينة الخالصة للجيش الوطني الشعبي وعائلاتهم في استشهاد 25 من أفراد الجيش الوطني... رحم الله أبطال الوطن في بجاية وتيزي وزو».

وتبين بعد البحث أن الصورة المتداولة تعود لعام 2008، وليس لها علاقة لها بالحرائق الحالية.

وحسبما أوردهته شبكة «سبوتنيك» الروسية ونشرت الصورة في موقع الشروق الجزائري ضمن تقرير عن استحداث «بنك معلومات لتحديد هوية الجثث المجهولة» من دون ذكر تفاصيل حول مكان أو زمان التقاطها.

حرائق الغابات في الجزائر

اندلعت الحرائق في منطقة القبائل، شمال شرقي الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية في شمال وسط وشرقي البلاد، وصولاً إلى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت هي أيضاً اندلاع بعض الحرائق.

وأدت حرائق الغابات في مناطق عدة في الجزائر إلى مقتل 65 شخصًا بينهم 28 عسكريًا و37 مدنيًا، بينما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وأعلن الرئيس عبدالمجيد تبون جدادًا وطنيًا في الباد لمدة ثلاثة أيم ابتداء من اليوم الخميس.

كذلك أعلنت الحماية المدنية في الجزائر إنها تحاول إطفاء 92 حريقا عبر 16 ولاية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن الحرائق موجودة في ولايات «تيزي وزو 37 حريق، الطارف 15، جيجل 08، بجاية 11، سوق أهراس 4، وحريقين بولايات البليدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف، وحريق واحد في كل من أم البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبومرداس».