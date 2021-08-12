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بريطانيا ترسل قوات إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء رعاياها وموظفين محليين

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بريطانيا ترسل قوات إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء رعاياها وموظفين محليين بريطانيا ترسل قوات إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء رعاياها وموظفين محليين

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ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس أن بلاده سترسل مئات العسكريين إلى أفغانستان لمساعدة الرعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني.

وستُنقل السفارة البريطانية في كابول إلى موقع أكثر أمنا وستظل تعمل بالطاقم الأساسي فقط.

وجاء قرار نشر قوات الحماية والدعم اللوجيستي بعد زيادة العنف مع سيطرة مقاتلي طالبان على مدن في أنحاء أفغانستان وانسحاب القوات الأمريكية وتلك المتحالفة معها.

وقال والاس في بيان «فوضت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول ومساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد وتقديم الدعم في نقل الموظفين الأفغان السابقين الذين خاطروا بحياتهم بالخدمة إلى جانبنا».

وأضاف في إفادة منفصلة «إنها عملية طويلة مقررة وكان من المهم في ظل الوضع الحالي على الأرض في أفغانستان اتخاذ قرار بالانتقال إلى تلك المرحلة».

وسيكون السفير البريطاني لوري بريستو من بين من سيظلون في كابول.

وكانت بريطانيا نصحت رعاياها في أفغانستان الأسبوع الماضي بالمغادرة.

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